“Una redistribuzione fisiologica dei flussi”. Così Vincenzo Sama, product manager Latin World/Quality Group, commenta il leggero rallentamento della domanda per il Messico registrato durante queste ultime settimane. Nulla di allarmante, dunque, anzi: le previsioni sono positive. “Già dal prossimo autunno registriamo un numero di passeggeri quattro volte superiore rispetto al corrispettivo periodo del 2024, in coincidenza soprattutto con la Festa dei Morti, cui abbiamo dedicato un apposito tour – sottolinea Sama -. Da segnalare poi un sorprendente +50% del segmento nozze, in netta ripresa. In definitiva ci aspettiamo una stagione positiva proprio come l’ultima appena archiviata, con tassi generali di crescita significativi”.

Quest’anno Latin World, brand di Quality Group, ha programmato partenze di gruppo per il Paese centroamericano ogni settimana, in seguito all’ottimo andamento registrato nell’alta stagione fra novembre e marzo. A catalogo sono state oltretutto inserite solo offerte esclusive per ogni tipologia di prodotto - fra cui Smart Tour e Tour “In Libertà” quali i nuovi “Atmosfere messicane” o “Cuore del Messico” - non limitandosi alle partenze fisse come nella passata stagione.

Esperienze uniche per un prodotto ‘ibrido’

Grazie all’aggiunta di possibili escursioni, ma accompagnate da guide specialiste lungo tutto il tragitto, le formule ‘In Libertà’ si evolvono in un prodotto ‘ibrido’ che, di fatto, trasforma anche i pacchetti di fascia più accessibile in esperienze uniche, perché direttamente plasmate sugli interessi e le passioni del viaggiatore.

In linea con questa tendenza si spiega anche la scelta del nuovo tour di gruppo ‘Experience Messico’, con partenze in programma da novembre 2025 a ottobre 2026 per 11 giorni di itinerario: se le tappe previste si collocano nel solco della grande tradizione di viaggio messicana, con soggiorni compresi fra Città del Messico e Cancun, ad attirare oggi sono in particolare la possibilità di pernottare in uno degli hotel col miglior rooftop di tutta la capitale, nello Zocalo Central, così come di compiere un volo in mongolfiera sulle piramidi di Teotihuacan o prendere parte a uno spettacolo al Ballet folklorico di Amalia Hernandéz, includendo un pranzo in taqueria e la visita a un cenote balneabile in una suggestiva hacienda.

La libertà della scoperta

All’insegna di libertà e personalizzazione anche gli Smart Tour, soluzioni che offrono strutture d’ospitalità più semplici e un minor numero di escursioni a favore di una maggior libertà, allungati quest’anno a 13 giorni anziché solo 11 nella versione “Gran Tour Smart”. Una formula che, sottolinea Sama, “esalta la libertà del viaggiatore, ma non rinuncia alla garanzia di avere sempre al proprio fianco una guida parlante italiano”.

Tra le novità anche il tour individuale ‘Tren Maya’, 11 giorni fra Cancun e Bacalar nello Yucatan, con possibilità di spostarsi lungo la paesaggistica ferrovia costruita per i lavoratori della Riviera Maya, ma anche di aggiungere un’escursione facoltativa di quattro giorni nella celebre Barranca del Cobre, a bordo del treno El Chepe.

“Nel nuovo catalogo ‘Messico, Cuba, Centroamerica’ - osserva Sama - la maggior parte dei tour prevedono la partenza con un minimo di due persone e, attraverso il riferimento QSelect, specificano sempre quale sarà il numero massimo di ospiti: un vantaggio che caratterizza l’offerta Latin World rispetto alla tradizionale soluzione a 4 persone, incontrando soprattutto il desiderio dei viaggiatori odierni di sapere esattamente quanti compagni di viaggio potranno essere inclusi nel loro tour”.

Le cifre dell’Italia

L’andamento al di sopra delle aspettative della componente italiana è confermato da Sectur, la Segreteria del Turismo del Governo del Messico, che registrato fra gennaio e maggio circa 71mila arrivi italiani (+7,6% sul 2024), raggiungendo con una delle migliori performance in assoluto il tredicesimo posto nella classifica dei mercati internazionali. La spesa turistica complessiva dell’estate 2025 dovrebbe arrivare a 37 miliardi di euro, pari a un +4,9% sulla stagione scorsa, con un flusso di 48,3 milioni di turisti e un tasso d’occupazione alberghiera attorno al 62,2%, in crescita del 2% sul 2024.