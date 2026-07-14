Ci sono ancora troppe rotte europee non sufficientemente redditizie. Questa la motivazione con cui Carsten Spohr, a.d. di Lufthansa, ha annunciato l’intenzione del vettore di tagliare nel 2027 la capacità sulla sua rete continentale, ritirando dal servizio fino a 15 aeromobili a corto e medio raggio. Una mossa necessaria dal momento che, come ha aggiunto Spohr intervenendo a un evento per i dipendenti, i servizi in perdita continuano a erodere i profitti generati dalle tratte più redditizie.

Questa decisione, spiega travelmole.com, fa seguito alle significative riduzioni già attuate quest’anno dopo la chiusura della sussidiaria regionale Lufthansa CityLine. La chiusura, unita allo sciopero dei piloti e del personale di cabina all’inizio del 2026, ha portato la compagnia aerea a operare con circa 25 aeromobili in meno rispetto a quanto originariamente previsto per l’attuale programma estivo. Nonostante questi tagli, però, alcune attività europee di Lufthansa rimangono strutturalmente non redditizie.

Spohr ha affermato che migliorare la produttività, in particolare tra gli equipaggi di cabina e di pilotaggio, è essenziale affinché Lufthansa Airlines, internamente nota come la compagnia “Classic”, possa tornare a crescere. Senza significative riduzioni dei costi, ha avvertito, la compagnia aerea potrebbe finire per concentrarsi principalmente sui voli a lungo raggio, trasferendo gran parte dei suoi collegamenti europei a operatori del gruppo a basso costo.

Questa strategia, in realtà, è già in corso con l’espansione di Lufthansa City Airlines, il nuovo vettore del gruppo lanciato per operare sulle rotte europee a costi inferiori. Insieme a Eurowings, Discover Airlines e altre controllate, City Airlines fa parte del più ampio sforzo del Gruppo Lufthansa per migliorare la competitività nei confronti delle low cost.

Per quanto riguarda, invece, il lungo raggio, Lufthansa prevede di effettuare un ulteriore ordine di aeromobili a fusoliera larga il prossimo anno, scegliendo tra ulteriori Airbus A350-1000 e Boeing 777-9. Il primo Boeing 777-9, la cui consegna è stata a lungo ritardata, dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2027, con l’inizio del servizio commerciale verso la fine della stagione estiva 2027. La compagnia aerea manterrà, dunque, in servizio i vecchi Airbus A340-300 per almeno un’altra estate.