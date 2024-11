Lufthansa: sabato il debutto di Allegris sui voli per l’India

Dopo vari rinvii, in casa Lufthansa sembra finalmente essere arrivato il momento di Allegris, la tanto attesa nuova cabina di first class che troverà spazio sui voli a lungo raggio. Il debutto è infatti previsto per sabato 9 novembre sui collegamenti per Bangalore, mentre la settimana successiva sarà ancora la volta dell’India, con il volo su Mumbai.

“L'arredamento della First Class Suite stabilisce nuovi standard – si legge in una nota della compagnia -: gli ospiti possono riscaldare o raffreddare i loro sedili larghi quasi un metro in base alle loro esigenze personali. Le suite separate con pareti alte fino al soffitto e porta con serratura, grande tavolo e ampia seduta, un enorme schermo e cuffie over-ear wireless, stabiliscono nuovi standard di comfort e individualità nella classe più alta. Un armadio personale nella suite offre ampio spazio di archiviazione in modo che i viaggiatori possano cambiarsi comodamente e avere tutti i loro oggetti personali a portata di mano”.