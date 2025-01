Maldivian si prepara all’esordio sul lungo raggio, anche l’Europa nel mirino

La compagnia aerea Maldivian si prepara al debutto nel lungo raggio dopo l’ingresso in flotta del primo widebody, un A330-200, e nel prossimo futuro potrebbero arrivare anche rotte sull’Europa.

Per il vettore si tratta di un grande passo a 25 anni dalla sua nascita e potrebbe rappresentare l’avvio di un’espansione supportata dalla forte domanda turistica verso la destinazione dell’Oceano Indiano. “Questa trasformazione non solo rafforzerà la nostra posizione di compagnia aerea globale, ma svolgerà anche un ruolo fondamentale nel potenziare il settore turistico delle Maldive, rendendo le nostre isole più accessibili ai viaggiatori di tutto il mondo”, ha commentato il direttore generale Ibrahim Iyas.

Secondo quanto riportato da FlightGlobal, con il nuovo aereo, configurato in tre classi di servizio, verranno inizialmente avviate operazioni sulla Cina in direzione di Beijing, Shanghai e Chengdu. In un secondo momento arriveranno poi rotte sull’Europa e sul Sud Africa.