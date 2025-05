Malpensa cresce: c’è il bando per ampliare il Terminal 1

Ci vorranno due o tre anni per terminare i lavori, ma la nuova Malpensa fa un passo avanti. Sea Milano ha pubblicato il bando da 81 milioni di euro riguardante l’ampliamento del Terminal 1 verso Nord, utile per ingrandire l’area dei voli extra Schengen. Questa misura fa parte di un Masterplan più ampio, al 2035, approvato in autunno e che comprenderà anche un ampliamento del Terminal 2, nuovi “ponti” d’imbarco e investimenti sul fronte tecnologico.

Secondo le previsioni, infatti, tra un decennio Malpensa arriverà a gestire 40 milioni di pax. Un obiettivo che in realtà lo scalo insegue da tempo, perché i 27 milioni di pax del 2024 rappresentano un volume ben al di sotto della sua capacità. Ma negli anni Malpensa ha subito tante vicissitudini, come l’addio progressivo della base Alitalia, il successo di Orio al Serio e naturalmente il Covid.

Adriano Lovera