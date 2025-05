Business non-aviation, Malpensa registra il record di vendite

Shopping, ristorazione e servizi premium. Aumenta l’interesse per i prodotti non-aviation da parte dei passeggeri, come dimostrano i dati di Milano Malpensa. Nell’aeroporto il settore commerciale (negozi e ristoranti) ha registrato, nel 2024, un fatturato record di 432 milioni di euro, con un incremento del 15,4% rispetto al 2023, mentre il traffico passeggeri è cresciuto dell’11,5%.

La spesa media per passeggero ha raggiunto gli 11 euro, in crescita del 3,4% rispetto all’anno precedente. La performance del settore retail è stata particolarmente positiva: le vendite nei negozi sono aumentate del 15,3%, con una spesa per passeggero a più 3,1%. Anche il segmento food & beverage è cresciuto significativamente, con vendite a più 16,6% e una spesa media per passeggero in aumento del 4,5%.

Il ruolo del lusso

Si conferma, inoltre, il ruolo chiave del settore del lusso. Secondo quanto riporta TravelDailyNews i negozi d’alta gamma del Terminal 1 che hanno registrato, nel 2024, un aumento del fatturato del 13,9% e una crescita della spesa per passeggero del 14,9%. Un trend trainato in particolare dal ritorno e dall’espansione del traffico intercontinentale, in particolare da Asia, Emirati Arabi Uniti e Nord America.

Il sistema aeroportuale lombardo nel suo complesso ha registrato un aumento del traffico passeggeri dell’11,5% nel 2024 rispetto all’anno precedente, raggiungendo il record storico di 39,3 milioni di passeggeri. Malpensa ha chiuso l’anno con 28,7 milioni di passeggeri.