È operativo dal 1° maggio 2025 con due frequenze giornaliere il nuovo volo diretto tra Milano Malpensa e Francoforte operato da Condor Airlines. Gli orari sono pensati per garantire la massima flessibilità sia ai viaggiatori leisure che a quelli business. Le partenze da Milano Malpensa sono previste ogni giorno alle 9, con atterraggio a Francoforte alle 10,10, e alle 17,35, con arrivo alle 18,45. In direzione opposta i voli da Francoforte decollano alle 6,50 e alle 15,05; la durata del viaggio è di circa 1 ora e 10 minuti.

“L’Italia - sottolinea Peter Gerber, ceo di Condor Airlines - è un mercato strategico per noi e Malpensa rappresenta una porta d’accesso fondamentale per il Nord del Paese. Grazie al servizio bisettimanale, i passeggeri potranno facilmente connettersi alle nostre rotte intercontinentali più richieste come New York, Toronto, Cancun, Mauritius, Bangkok, Zanzibar e Città del Capo”.

Gli aeromobili

I voli da Malpensa sono operati con i nuovi aeromobili Airbus A32Xneo, ideali per le rotte di corto e medio raggio, che offrono un alto livello di comfort in Business Class e maggiore spazio in Economy. Le connessioni long-haul da Francoforte vengono effettuate con gli Airbus A330neo, dotati di poltrone fully flat in Business Class, cabina Premium Economy dedicata e ampi spazi in Economy Class.

“Questo nuovo collegamento per Francoforte, uno dei principali hub europei, arricchisce la nostra offerta verso la capitale finanziaria della Germania - aggiunge Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea Aeroporti di Milano - e consente ai passeggeri accesso privilegiato al network del vettore, confermando il ruolo centrale del nostro aeroporto per le compagnie aeree internazionali”.