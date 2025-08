B&B Hotels, un contest per spingere il direct booking

Spingere il direct booking, offrendo al contempo ai clienti la possibilità di vincere un’esperienza da sogno. B&B Hotels lancia il concorso ‘Prenota e Vinci con B&B Hotels’ per chi sceglie di prenotare direttamente sul sito ufficiale della catena.

Dal 5 agosto al 15 settembre 2025, tutti i maggiorenni che riserveranno almeno un soggiorno in una delle strutture italiane del gruppo (per pernottamenti tra il 5 agosto e il 31 dicembre) parteciperanno automaticamente all’estrazione di tre buoni soggiorno per il B&B Hotel Venezia Laguna, validi tra gennaio e marzo 2026 (escluso Carnevale).

L’estrazione è prevista entro il 31 ottobre e i vincitori saranno contattati via e-mail.

Paola Trotta