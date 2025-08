ME Lisbon, debutta in Portogallo il primo lifestyle hotel di lusso firmato Meliá

Aperto ufficialmente il 1° agosto, ME Lisbon segna il debutto del brand ME by Meliá in Portogallo e inaugura una nuova stagione per l’ospitalità di lusso contemporanea nella capitale.

Situato tra Avenida da Liberdade e Marquês de Pombal, l’hotel nasce da un progetto firmato João Paciência, con interni Broadway Malyan e cura artistica di Guta Moura Guedes, che firma una collezione di arte portoghese d’avanguardia.

Le 213 camere e suite, affacciate sul Castello di São Jorge e sul fiume Tago, accolgono gli ospiti in un’esperienza immersiva tra design, vinili, arte e tecnologia. Punta di diamante è la Ultimate ME+ Suite da 107 mq con vista sullo skyline. Due i ristoranti d’autore: Fismuler, cucina creativa spagnola a firma Familia La Ancha, e Attiko Rooftop Pool Bar, concept pan-asiatico di Sunset Hospitality guidato dallo chef Moon, con cocktail e panorami indimenticabili. Completano l’offerta la KORPO Spa con trattamenti Thalion e Scens, una palestra Technogym 24/7 e un ricco palinsesto culturale e di eventi.