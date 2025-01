Massimo Di Perna è il nuovo chief commercial officer di Aeroitalia. Un manager che porta al vettore un bagaglio di oltre 20 anni di esperienza internazionale nell’aviazione, negli aeroporti e nelle compagnie aeree, avendo ricoperto ruoli chiave in aziende di primo piano.

Il consiglio di amministrazione di Aeroitalia ha accolto questa nomina sottolineando come la visione e l’expertise di Di Perna saranno importanti per offrire ai passeggeri un servizio eccellente e innovativo. Esprimendo la sua soddisfazione per l’incarico, Di Perna ha sottolineato come Aeroitalia sia “una compagnia italiana sempre più determinante nello scenario nazionale, alla quale porto la mia esperienza e il mio entusiasmo per raggiungere traguardi importanti insieme al team”.

Il suo approccio strategico è orientato al risultato e rappresenta un valore aggiunto per Aeroitalia, in un momento di espansione e ingresso nel mercato azionario, e nel consolidamento della compagnia nel mercato dell’aviazione.