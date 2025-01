La fine di gennaio riporterà in vita il collegamento tra Milano Malpensa e Roma Fiumicino. A quattro anni dalla chiusura della rotta da parte di Alitalia, tocca ora ad Aeroitalia provare a inserirsi su uno storico collegamento che in passato non aveva fornito grandi soddisfazioni alle compagnie aeree.

Il collegamento prenderà il via a partire dal prossimo 26 gennaio, secondo quanto riportato da Theflightclub, e avrà tre frequenze giornaliere (due per quanto riguarda il sabato). Gli orari, già disponibili sul portale web della compagnia, sono distribuiti nell’arco della giornata tra mattina, pomeriggio e sera.

Per il collegamento la compagnia utilizzerà un ATR 72 con una capienza massima di 68 posti, tutti in economy. Con il volo su Malpensa salgono così a 16 gli scali italiani collegati da Aeroitalia.