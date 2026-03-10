Medio Oriente e piani voli:i programmi dei vettori

Prove di ripartenza a piccoli passi monitorando costantemente la situazione in Medio Oriente. Le compagnie aeree si stanno muovendo con la massima prudenza nel processo di riapertura dei voli sulle aree interessate dal conflitto e sui collegamenti a lungo raggio colpiti dalla chiusura degli spazi aerei. La precedenza al momento viene data ai rimpatri dei turisti bloccati nei giorni scorsi, anche se iniziano a intravvedersi alcuni spiragli per una progressiva riapertura delle rotte. Ecco una panoramica della situazione con le ultime notifiche dei vettori interessati.

Vettori del Golfo

Per le principali compagnie del Golfo la riapertura inizia a diventare un dato di fatto. Sul proprio sito Emirates comunica di operare con orario dei voli ridotto. “I clienti possono controllare l’ orario dei voli per i voli futuri e prenotare i posti per il viaggio. I passeggeri in transito a Dubai saranno accettati per il viaggio solo se il volo in coincidenza è operativo. Raccomandiamo di recarsi in aeroporto solo se si è in possesso di una prenotazione confermata per questi voli”.

Etihad Airways ha ripreso un programma limitato di voli commerciali, operando tra Abu Dhabi e numerose destinazioni chiave consultabili sul portale del vettore. “Gli ospiti con prenotazioni precedenti saranno accolti su questi voli il prima possibile. I biglietti sono inoltre disponibili per la vendita su etihad.com”. Diversa la situazione per Qatar Airways le cui operazioni di volo restano temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo. L’aerolinea riprenderà le operazioni non appena l'Autorità dell'Aviazione Civile del Qatar annuncerà la riapertura sicura e completa dello spazio aereo qatariota da parte delle autorità competenti. Previsto in ogni caso un numero limitato di voli.

Le compagnie europee

In casa di Air France, a causa del contesto di sicurezza nella destinazione e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a prorogare la sospensione dei suoi voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 12 marzo 2026 inclusi (cioé fino al 13 marzo 2026 per voli in partenza da Dubai e Riyadh). da e per Tel Aviv e Beirut fino al 13 marzo 2026 inclusi.

Parallelamente, e in risposta alla forte domanda dall'Asia dopo le massicce cancellazioni di voli da parte delle compagnie aeree mediorientali, Air France ha impiegato aerei di maggiore capacità sui suoi voli da Bangkok, Singapore, Delhi, Mumbai, Shanghai, Tokyo e Phuket dal 4 marzo 2026. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo voli aggiuntivi da Bangkok, Singapore e Delhi.

Per quanto riguarda British Airways restano sospesi i collegamenti su Abu Dhabi, Amman, Bahrain, Doha, Dubai e Tel Aviv. La compagnia sta però operando voli dall’Oman da fino al 12 marzo. Si tratta di collegamenti riservati ai clienti British che avevano già prenotato. Infine Wizz Air che prolunga la sospensione di tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman fino a domenica 15 marzo inclusa.