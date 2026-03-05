Una conseguenza inevitabile della chiusura dei cieli in Medio Oriente, ma comunque inaspettata, almeno in questi termini: i prezzi dei voli tra Europa e Asia, da un giorno all’altro, sono infatti arrivati a costare fino al 900% in più.

Nonostante questo sulle rotte più prenotate non ci sono posti liberi sui collegamenti diretti e si stanno riducendo drasticamente anche i voli con uno scalo; chi dovrà spostarsi tra Europa e Asia nei prossimi giorni dovrà dunque prevedere, come spiega Corriere della Sera, di fare anche due o tre soste prima di giungere a destinazione.

Il 10% del traffico globale passa attraverso gli hub di Dubai, Doha e Abu Dhabi, per cui l’impatto del fermo operativo degli aeromobili Emirates, Qatar Airways ed Etihad si ripercuote su circa un terzo dei passeggeri che ogni giorno vola tra Europa e Asia facendo scalo negli aeroporti ora fermi.

Picco senza precedenti di prenotazioni

L’allarme, continua il Corriere, è scattato lunedì pomeriggio, quando si è registrato un picco senza precedenti di prenotazioni dall’Asia verso l’Europa, come spiegano due manager di compagnie aeree. A essere acquistati maggiormente sono stati i voli di rientro dal Sud-Est asiatico: da qui l’impennata dei prezzi. Il Corriere fa l’esempio dei voli in partenza il 4 marzo. Chi acquistava il 2 marzo un biglietto da Singapore a Milano pagava una tariffa minima di 254 euro. Il giorno dopo, la cifra più bassa era salita a 1.876 euro: +639%. Nello stesso arco temporale, il volo Singapore–Londra è passato da 261 a 1.564 euro (+499%).

Il volo da Bangkok a Milano è balzato dell’84% in ventiquattr’ore, mentre il Singapore-Francoforte, disponibile solo in Business con scalo a Parigi, ha segnato un impressionante +1.805%, passando da 398 a 7.582 euro. Netto aumento anche per Hong Kong-Milano (+232%), Hong Kong-Francoforte (+905%) e Hong Kong-Parigi (+295%), a dimostrazione di come migliaia di persone abbiano acquistato voli alternativi per aggirare il Medio Oriente.