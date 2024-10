Sono in vendita per la summer 2025 i biglietti per la grande novità che All Nippon Airways dedica al mercato italiano: il collegamento non-stop Milano Malpensa - Tokyo Haneda, che decollerà il 3 dicembre e sarà effettuato tre volte alla settimana.

Il volo sarà operato ogni martedì, giovedì e domenica anche durante l’estate 2025, dal 30 marzo al 25 ottobre, e i passeggeri viaggeranno a bordo di un B787-9 da 215 posti, di cui 146 in economy, 21 in premium economy e 48 in business.

Durante l’inverno il volo decollerà da Malpensa alle 10,30, atterrando a Tokyo alle 7,30 ora locale, per poi ripartire alle 01,50, con atterraggio a Milano alle 8,30. Durante l’estate l’aereo partirà da Milano alle 11,20, con ritorno alle 00,55 e arrivo a Milano alle 9,20.