Modifiche alla continuità territoriale: le proposte Enac

“Siamo al lavoro su trasporto aereo e continuità territoriale, perché questo è il momento giusto per bussare all'Unione Europea”. A dichiararlo è stato il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, a margine di un incontro sul futuro del trasporto aereo a Cagliari.

“Con il presidente della commissione trasporti, Salvatore Deidda, abbiamo avviato una riflessione importante sul fatto che, in particolare per le isole, la mobilità aerea deve essere riconosciuta come un diritto del cittadino”. Sulla continuità territoriale, inoltre, Di Palma ha aggiunto: “Crediamo che debba essere migliorato il sistema degli aiuti al vettore. Bisogna superare l'idea dei tre anni e l'esclusiva a un solo vettore, che è un elemento limitante in particolare per il turismo”.