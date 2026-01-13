TTG Italia
Continuità territoriale, la Sardegna attende le nuove assegnazioni

Come tutti gli anni, l’attesa per l’assegnazione delle rotte in continuità territoriale sulla Sardegna crea una fase di ‘buco’ nelle rotte da e per il Continente.

Dopo il 28 marzo, infatti, il calendario delle compagnie che svolgono i collegamenti in regime di continuità territoriale si svuota, e dal 29 marzo nessuna delle compagnie che al momento gestiscono le rotte da Olbia e Cagliari per Roma e Milano mette a disposizione voli.

Il problema dovrebbe rientrare a breve, non appena la Regione chiuderà la gara per la nuova continuità, in partenza appunto da fine marzo.


Dopo l'apertura delle buste a metà dicembre, la commissione incaricata dall'assessorato regionale dei trasporti sta esaminando le offerte tecniche arrivate dalle compagnie.
Il passo successivo - ma senza tempi certi - sarà l'analisi delle offerte economiche e quindi l'assegnazione delle rotte.


Sei quelle sul piatto, con due incognite: l'Alghero-Milano, per cui non si è fatto avanti nessuno, e la possibile vittoria a tavolino di Aeroitalia se, a parità di altre condizioni, le concorrenti non rilanceranno senza oneri di servizio pubblico.

