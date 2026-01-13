Continuità territoriale, la Sardegna attende le nuove assegnazioni

Come tutti gli anni, l’attesa per l’assegnazione delle rotte in continuità territoriale sulla Sardegna crea una fase di ‘buco’ nelle rotte da e per il Continente.

Dopo il 28 marzo, infatti, il calendario delle compagnie che svolgono i collegamenti in regime di continuità territoriale si svuota, e dal 29 marzo nessuna delle compagnie che al momento gestiscono le rotte da Olbia e Cagliari per Roma e Milano mette a disposizione voli.

Il problema dovrebbe rientrare a breve, non appena la Regione chiuderà la gara per la nuova continuità, in partenza appunto da fine marzo.



Dopo l'apertura delle buste a metà dicembre, la commissione incaricata dall'assessorato regionale dei trasporti sta esaminando le offerte tecniche arrivate dalle compagnie.

Il passo successivo - ma senza tempi certi - sarà l'analisi delle offerte economiche e quindi l'assegnazione delle rotte.



Sei quelle sul piatto, con due incognite: l'Alghero-Milano, per cui non si è fatto avanti nessuno, e la possibile vittoria a tavolino di Aeroitalia se, a parità di altre condizioni, le concorrenti non rilanceranno senza oneri di servizio pubblico.