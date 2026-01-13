Flix acquisisce la società di trasferimenti aeroportuali Flibco

Flix cresce nel segmento del trasporto aeroportuale. L’operatore annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza di Flibco, piattaforma di trasferimenti aeroportuali basata in Lussenburgo, attualmente di proprietà della compagnia SLG (ex Sales-Lentz Group).

Grazie a questo investimento, Flix può ampliare il range dei servizi offerti al di là dei viaggi di lunga percorrenza.

“Negli anni, abbiamo osservato che esiste una richiesta di forme di trasporto affidabili e convenienti per spostarsi da e verso gli aeroporti, oltre che fra le città. Questo investimento ci consentirà di espanderci all’interno del segmento del trasporto aeroportuale in modo mirato - spiega André Schwämmlein, amministratore delegato di Flix -. Flibco ha saputo costruire un business solido in un mercato frammentato, e siamo fiduciosi che, sfruttando l’infrastruttura tecnologica e l’ampia rete internazio-nale di Flix, potremo valorizzarne ancora di più il potenziale”.

Flibco opera attualmente in sette Paesi, in collaborazione con le aziende partner locali. In seguito all’acquisizione da parte di Flix, SLG rimarrà socio di maggioranza della società. Marc Sales, associate SLG, commenta: “L’idea di Flibco è nata da un obiettivo ben preciso: quello di diventare il leader nella mobilità aeroportuale. Poter contare su un partner efficiente che condivide questa ambizione rappresenta per noi un importante punto di svolta. Come società di famiglia, abbiamo sempre messo l’innovazione al centro del nostro operato, e Flibco riflette questo spirito. Ora, con Flix al nostro fianco, possiamo portare avanti questa visione a livello internazionale e creare nuove opportunità per l’intero gruppo”.

Per il management e il team Flibco, la situazione resterà invariata. La società continuerà a operare dalla sede in Lussemburgo sotto la guida dell’amministratore delegato Tobias Stüber, proseguendo l’espansione come parte del gruppo Flix.

“L’accordo con Flix - precisa Stüber - segna un capitolo importante nella storia della nostra crescita. Condividiamo lo stesso obiettivo di permettere a tutti di viaggiare in modo più sostenibile. Unendo la spinta all’innovazione e l’eccellenza operativa di Flibco con il network globale di Flix, ci espanderemo velocemente in nuovi mercati. Allo stesso tempo - conclude -, conti-nueremo a offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio smart caratterizzata da elevati standard di comfort e affidabilità”.