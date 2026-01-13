“Siamo al fianco degli operatori e delle destinazioni per tutte le sfide che incontrano, per questo siamo una manifestazione costantemente al passo coi tempi”. Così Gloria Armiri, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG, invitata a dare il proprio contributo al convegno “Visione Turismo” organizzato dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, descrive TTG Travel Experience. Un seminario, moderato da Nicola Romanelli, che ha riunito a Palazzo Madama player di mercato e istituzionali, tra cui il ministro Daniela Santanchè che ha aperto i lavori personalmente.

Se le fiere erano date per morte cinque anni fa, all’esordire del periodo Covid, “abbiamo dato prova che non è così, sia come TTG che come player del turismo Mice. IEG anima la fiera di Rimini con manifestazioni importanti che muovono un gran numero di persone durante la bassa stagione” ha sottolineato Armiri.

“L’interesse a partecipare a TTG va oltre la semplice idea di incontrare opportunità di business. Per quanto continuiamo a selezionare e portare a Rimini buyer internazionali e a farli incontrare con i seller, facendo un matching proficuo - ha continuato Armiri - la nostra forza è far sì che tutti i partecipanti si portino a casa idee nuove, ispirazioni per direzioni da intraprendere e, soprattutto, creiamo uno spazio fisico dove incontrarsi e rafforzare le relazioni umane o crearne di nuove. Per questo ci consideriamo una vera piattaforma e un partner per chiunque lavori nel turismo”.

Tra le evoluzioni dell’edizione 2026 il lancio dell’evento AURA a Firenze, poche settimane dopo TTG Travel Experience, dedicato al segmento lusso.