Viaggiare come un’espressione di se stessi, una ricompensa e un’affermazione della propria identità. È questa, in estrema analisi, la direzione che prenderà il settore dei viaggi nel 2026 secondo il report Travel Predictions di Booking, arrivato alla sua decima edizione.

Lo studio mostra che i viaggiatori si stanno allontanando dalle esperienze standardizzate e stanno abbracciando viaggi che riflettono la loro personalità, i loro valori, le loro curiosità. In sostanza, viaggiare sta diventando sempre meno una questione di destinazioni da spuntare sulla mappa e sempre più una risposta alle proprie esigenze profonde.

Iper personalizzazione

Al centro dei risultati c'è l'ascesa di viaggi ultra-personalizzati, resi possibili dalla tecnologia e guidati da un crescente desiderio di viaggiare “ as yourself, for yourself“. I viaggiatori sono sempre più propensi a sperimentare, che si tratti di immergersi in mondi ispirati a libri e film o di progettare viaggi incentrati sul benessere, ma anche sull’astrologia o sulla nostalgia.

Una delle tendenze più evidenti è l’emergere dei “Romantasy retreats“, in cui i generi fantasy più popolari ispirano esperienze di viaggio immersive. Castelli incantati, banchetti medievali, weekend di giochi di ruolo e destinazioni legate a mondi immaginari stanno guadagnando terreno, con oltre sette viaggiatori su dieci che esprimono interesse. Si prevede che la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, svolgerà un ruolo chiave nel suggerire i viaggiatori ad ambientazioni da favola e location cinematografiche che danno vita all'immaginazione.

La tecnologia è anche alla base dell’ascesa delle “Humanoid homes“, case vacanze futuristiche potenziate dalla robotica. Dai robot per le pulizie agli chef sempre robotici ai sistemi intelligenti di sostenibilità, i viaggiatori sono sempre più aperti al comfort e alle novità offerti dalla tecnologia. Per molti, il fascino non risiede solo nella comodità, ma nell'esperienza di soggiornare in un luogo all'avanguardia e memorabile.

Anche le relazioni interpersonali vengono ridefinite attraverso i viaggi.

Il rapporto evidenzia una tendenza soprannominata “Turbulence test“, in cui i viaggi vengono utilizzati per valutare la compatibilità con partner, amici o colleghi; un'idea che affonda le sue radici nei reality show.

La trasformazione

Anche il classico viaggio on the road sta subendo una trasformazione. Nel 2026, viaggi condivisi, carpooling e percorsi assistiti dall'intelligenza artificiale stanno trasformando il viaggio su strada in un'esperienza più sociale e flessibile. I viaggiatori più giovani sono particolarmente aperti all'uso della tecnologia per trovare compagni, mappare percorsi panoramici ed esplorare destinazioni fuori dai sentieri battuti, trasformando la strada stessa in uno spazio di connessione.

Ma le scelte di viaggio vengono anche decise dalle stelle. Nel 2026, infatti, gli astri non solo si utilizzeranno per creare oroscopi e segni zodiacali, ma modelleranno anche i piani di viaggio. Booking chiama questa tendenza “Destined-ations”: astrologia, fasi lunari e credenze mistiche guidano quando e dove le persone viaggiano. Molti sono disposti a modificare i piani in base all'oroscopo o ai consigli spirituali.

I viaggi benessere sono in aumento con le “Glow-cation”, viaggi incentrati sulla salute e il recupero della pelle. Queste esperienze combinano diagnosi ad alta tecnologia, trattamenti personalizzati, ottimizzazione del sonno e rituali tradizionali, riflettendo un più ampio cambiamento verso un benessere iper-personalizzato. Quasi l'80% dei viaggiatori è disposto a prenotare una glow-cation dedicata con diversi trattamenti specifici per la pelle.

Il relax

Hobby silenziosi come il birdwatching, la pesca, il foraging e l'osservazione degli insetti stanno guadagnando popolarità, poiché i viaggiatori cercano esperienze tranquille e a contatto con la natura che contrastino l'iperstimolazione. Anche in questo caso, la tecnologia gioca un sottile ruolo di supporto, aiutando a identificare le specie o a pianificare le attività stagionali.

Infine, emergono i viaggi guidati dalla nostalgia, denominati “PastPorts”. I progressi nell'intelligenza artificiale e nella mappatura consentono ai viaggiatori di ripercorrere ricordi personali, ricreare vecchie fotografie ed esplorare radici ancestrali, trasformando i legami emotivi in destinazioni.