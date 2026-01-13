Salvini parla agli operatori del turismo: “Miglioriamo la connettività delle località italiane”

“Sono quello che usa i soldi pubblici per migliorare la connettività verso le località italiane. Riteneteci vostri alleati”, così ha esordito il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, davanti a una platea di operatori del turismo riunita a Palazzo Madama per il convegno al convegno ‘Visione Turismo’.

Il ministro ha proseguito toccando i punti sul suo tavolo che hanno connessione con il settore. Dalla questione dei balneari, fino all’alta velocità e al rapporto taxi-ncc, aggiungendo che la sua visione include investimenti per allargare aeroporti come Malpensa e Fiumicino, ma anche verso i porti per il segmento crocieristico. In diretta citazione del turismo all’aria aperta, definito strategico dal ministro Santanchè prima di lui, Salvini ha ricordato i 413 milioni in investimenti per cantieri sulle ciclovie turistiche.

Infine, Salvini ha sottolineato che le Olimpiadi non saranno solo una vetrina per Milano e le montagne italiane, ma lasceranno un’eredità infrastrutturale ai territori, dall’ampliamento del ponte Manzoni a Lecco, al villaggio olimpico tramutato in studentato, fino all’ascensore all’Arena di Verona che la renderà accessibile alle persone con disabilità.