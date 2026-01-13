La proroga dell’esenzione dal visto per i cittadini italiani fino al 31 dicembre 2026, per soggiorni turistici fino a 30 giorni, è stata un passo fondamentale per riaccendere l’interesse dei nostri connazionali per la Cina. Un interesse che Going intende cavalcare proponendo un’interpretazione articolata e contemporanea delle attrattive del gigante asiatico nel segno del Cavallo di Fuoco, simbolo di energia, slancio e spirito di esplorazione nell’Oroscopo cinese 2026.

La programmazione di Going si sviluppa su due direttrici complementari. Da un lato, i viaggi tailor made, progettati su misura, con un forte accento sulle esperienze immersive e sui nuovi trend di esplorazione del Paese. Tra questi, i collegamenti in treno ad alta velocità rappresentano un elemento chiave: un esempio emblematico è la linea AV Zhangjiajie-Furongzhen, nella provincia dello Hunan, che connette l’area dei celebri pinnacoli rocciosi al villaggio storico di Furong.

Accanto al ‘su misura’, Going propone una selezione di quattro itinerari di gruppo per ‘Going2China’, costruiti attorno ai grandi poli simbolici di Pechino, Xi’an e Shanghai, capaci di intrecciare storia imperiale e contemporanea, icone urbane, paesaggi iconici e tradizioni millenarie. Itinerari pensati per chi desidera una prima o nuova scoperta del Paese con un approccio strutturato, ma non standardizzato, con programmi che seguono due focus tematici distinti - culturale e naturalistico - dando vita a proposte differenziate.

Un racconto di viaggio che si muove costantemente nel dialogo tra antico e moderno, cifra stilistica di un Paese capace di sorprendere e rinnovarsi.