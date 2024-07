Napoli, exploit di arrivi all’aeroporto: il 70% è dall’estero

Boom traffico all’aeroporto di Napoli Capodichino che, tra giugno e agosto, prevede di arrivare a registrare 4 milioni di tra arrivi e partenze, di cui un milione e mezzo solo ad agosto. Un dato record che, come spiega repubblica.it, segna un incremento di 3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023, con un picco di viaggiatori internazionali che rappresentano il 70% del traffico totale.

Nel mese di giugno i passeggeri sono stati un milione 353mila, un milione 475mila quelli di luglio e un milione 500mila previsti ad agosto.

Più di un milione le presenze attese in città, secondo l’assessora al Turismo Teresa Armato: “Nei primi cinque mesi dell’anno - spiega - abbiamo avuto il 14% d’incremento rispetto al 2023, che era già stato un anno record. Le previsioni dei manager dell’aeroporto e di Trenitalia parlano di un incremento degli arrivi quest’estate e sappiamo che ci saranno anche croceristi che pernotteranno nella nostra città prima di imbarcarsi per la loro destinazione. Sono 1.230.000 presenze, con una previsione del 10% in più rispetto allo scorso anno”.