È attesa per oggi la firma del contratto con cui il fondo spagnolo Asterion è rileverà dai francesi di Ardian e Crédit Agricole Assurances il 49% di 2i Aeroporti, la holding che controlla gli scali di Napoli Capodichino, Salerno, Torino e Trieste e possiede una quota del 36% in Sea.

Un’operazione il cui valore, come spiega Corriere della Sera, è di quasi 800 milioni, il doppio dell’investimento effettuato nel 2015 dai fondi francesi. La firma con Asterion non è però ancora definitiva, dal momento che il fondo pensione canadese Cpp sta ancora tentando di sfilargli l’affare, dopo che a lungo era stato in vantaggio sul dossier 2i Aeroporti, perdendo poi alla fine l’opportunità di farsi avanti perché la sua offerta non sarebbe arrivata nei tempi e nei modi previsti sul tavolo dei venditori e dei consulenti, Mediobanca, Cacib e Intesa.