Gli aeroporti di Torino e Roma Fiumicino sono i migliori scali d’Europa per il 2024, rispettivamente per le sezioni fino a 5 e con oltre 40 milioni di passeggeri. I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso del 34esimo congresso annuale di ACI Europe, tenutosi ad Istanbul.

Il Best Airport Awards premia gli scali del Vecchio Continente che si sono distinti per i risultati ottenuti e le attività messe in campo. Cinque le categorie in base al numero di transiti.

Nella categoria dei più piccoli, quelli fino a 5 milioni di passeggeri, l'aeroporto di Torino ha battuto in finale quello finlandese di Rovaniemi. A fare la differenza non è stato solo l'incremento e la gestione del traffico, ma anche i passi avanti in sostenibilità ambientale e in quella sociale verso il territorio circostante.

Per la categoria tra i 5 e i 10 milioni, vince il premio l'aeroporto di Malta. Altamente elogiato Bruxelles sud Charleroi.

Tra i 10 e i 25 milioni di passeggeri, primo assoluto è Londra Luton, mentre tra i 25 e i 40 l'aeroporto Avinor di Oslo, grazie ad un innovativo sistema di smistamento bagagli e di rimozione neve automatica, ha battuto Atene.

Tra gli aeroporti più grandi Fiumicino si piazza al primo posto ex equo con Istanbul, seguiti da Heathrow.

“Ottenere per la sesta volta il riconoscimento di Best European Airport da parte di ACI Europe è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, poiché conferma che stiamo guidando il nostro sviluppo nella giusta direzione” ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma. Il Leonardo da Vinci conquista anche il premio Best Digital Transformation Award, destinato agli scali a maggior sviluppo digitale e tecnologico.

“Se oggi siamo in grado di gestire ottimamente l’aumento di traffico, è grazie ai 2,5 miliardi di euro di investimenti negli ultimi 10 anni, il 50% di tutto il settore aeroportuale italiano”, ha concluso Troncone.