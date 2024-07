Premiato Fiumicino: “Orgoglio per la Regione Lazio”

“Il Leonardo Da Vinci di Fiumicino è nuovamente il miglior aeroporto d’Europa, questo è un motivo di orgoglio per tutta la Regione Lazio”. Così Fabrizio Ghera, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità della Regione, commenta il riconoscimento attribuito da Aci Europe allo scalo.

“I riconoscimenti speciali per lo sviluppo digitale e la sostenibilità ambientale, ricevuti dall’aeroporto, sono due cardini anche la nostra politica di mobilità nel Lazio. Continueremo a lavorare in sinergia per offrire ai viaggiatori un’esperienza sempre migliore”.

Per la sesta volta negli ultimi sette anni, l'aeroporto di Roma Fiumicino è stato premiato come il migliore d’Europa nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri.

Oltre a questo titolo, Fiumicino ha ricevuto il “Digital Transformation Award”, premio che riconosce l’impegno dello scalo romano nella digitalizzazione e nell’innovazione, finalizzato a migliorare l’esperienza dei viaggiatori. Inoltre, il riconoscimento sottolinea le politiche di Fiumicino per lo sviluppo ambientale sostenibile, confermando il suo ruolo di leader nel settore aeroportuale europeo.