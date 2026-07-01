Giovedì 2 luglio all’aeroporto di Roma Fiumicino si terrà un evento organizzato in occasione del nuovo volo Neos, Roma – Holguin (Cuba). Come riportato da Ansa qualche settimana fa il vettore Neos ha infatti previsto da fine giugno un volo settimanale verso l’isola.

Neos, che dal 2001 opera voli verso oltre 73 destinazioni internazionali e intercontinentali, tornerà a Cuba ogni martedì a partire dalla fine di giugno, continua Ansa riprendendo Travel Trade Carribean.

L'obiettivo per il 2025 di Cuba era di attrarre 2,6 milioni di turisti, ma ne sono arrivati solo 1,8 milioni. I dati dell'Ufficio nazionale di statistica e informazione indicavano che 2,2 milioni di turisti avevano visitato Cuba nel 2024 e 2,4 milioni nel 2023. Ora, il settore è alla ricerca di una spinta, nonostante l'incertezza legata alle tensioni con gli Stati Uniti e all'embargo petrolifero imposto da Washington.