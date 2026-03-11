La comunicazione arriva da Aeroporti di Puglia: Neos ha confermato la cancellazione del volo diretto Bari-New York previsto per la summer 2026 senza, al momento, specificare le ragioni alla base di questa decisione.
“Sarà cura del vettore fornire comunicazioni ufficiali in ordine alle modalità di rimborso e/o di eventuali riprotezioni” dichiara la nota di Aeroporti di Puglia, sottolineando come sia comunque garantito il collegamento diretto con l’area metropolitana di New York grazie alla programmazione della compagnia United Airlines che, a partire dal prossimo 2 maggio, opererà quattro frequenze settimanali tra Bari e Newark, consentendo ai passeggeri di usufruire delle numerose coincidenze del network United verso le principali destinazioni degli Stati Uniti.
“Aeroporti di Puglia - prosegue la nota - continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni da parte del vettore”.