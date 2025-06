Neos: decollato il primo volo tra Bari e New York

Ha preso il via il nuovo collegamento transatlantico operato da Neos, che unirà per la prima volta l’aeroporto di Bari con quello di New York. Si tratterà di un volo settimanale che resterà attivo fino al 15 ottobre e che sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con due classi di servizio e dotato di un totale di 355 posti.

L’aereo partirà da New York ogni martedì alle ore 18:20 (ora locale) e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 9:00, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11:35, con arrivo a New York alle 14:50.

“Il volo per New York è il simbolo della passione con la quale le donne e gli uomini di Aeroporti di Puglia operano, quotidianamente, per consentire la crescita, economica e sociale, della nostra amata Puglia - commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Un collegamento che guarda con grande attenzione alle imprese pugliesi oggi più che mai desiderose di proiettarsi su mercati internazionali”.