Dal prossimo 24 dicembre Neos collegherà Milano Malpensa con Cozumel, in Messico, con un volo diretto. L’isola caraibica entra così nell’offerta 2026/27 dei brand del Gruppo, affiancando la più consolidata Riviera Maya e offrendo un nuovo punto di accesso al Messico caraibico.
La novità consente ad Alpitour World di diversificare ulteriormente il prodotto messicano, puntando su una destinazione caratterizzata da una forte componente naturalistica e da un turismo legato soprattutto al mare e alle attività subacquee.
L’ingresso di Cozumel si inserisce in una programmazione messicana già articolata, nella quale la Riviera Maya continua a rappresentare uno dei principali poli dell’offerta Alpitour World. Con il nuovo collegamento diretto Neos da Milano Malpensa, Alpitour World punta dunque a trasformare Cozumel in un secondo polo della propria programmazione sui Caraibi messicani, complementare alla Riviera Maya.
La strategia permette al Gruppo di ampliare l’offerta balneare e, allo stesso tempo, di costruire combinazioni tra soggiorno mare, natura e circuiti culturali nello Yucatán.