Nile Air festeggia un anno di Bergamo-Il Cairo con un nuovo volo

Nile Air festeggia il primo anniversario della rotta Milano Bergamo – Il Cairo, introdotta a giugno del 2024, con l’introduzione di un quarto volo settimanale, che fino al 25 settembre 2025 collegherà lo scalo orobio con l’Egitto.

La nuova frequenza partirà da Milano Bergamo il giovedì alle ore 16:00 con arrivo a Il Cairo alle 20:40, andando ad arricchire l’operativo estivo e portando a quattro i collegamenti settimanali tra Italia ed Egitto, attivi ogni mercoledì, giovedì, venerdì e domenica.

Per celebrare questo traguardo Nile Air ha organizzato un evento per gli agenti di viaggi presso l’aeroporto di Milano Bergamo, promosso da Global Gsa – agente generale di Nile Air in Italia – con il supporto di Sacbo, la società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo. Le agenzie hanno potuto visitare l’area check-in dedicata e salire a bordo dell’aereo per vedere in prima persona le classi di servizio.

Nile Air collega oggi 58 destinazioni in 8 Paesi. Ai viaggiatori in Economy Class, Nile Air offre pasti gratuiti a bordo e una franchigia bagaglio da 30 kg, distinguendosi per qualità e comfort. Il collegamento Milano Bergamo – Il Cairo è operato con Airbus A320, configurato con 8 posti in Business Class e 156 in Economy Class. Con l’aggiunta di questo nuovo volo, Nile Air conferma il proprio impegno nel rafforzare la connettività tra l’Italia e l’Egitto.