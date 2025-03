Nile Air, soddisfazione per la rotta Milano Bergamo-Il Cairo

Nile Air continua a rafforzare la sua presenza internazionale con il successo del lancio della rotta Milano Bergamo-Il Cairo. Attiva dal giugno 2024, questa espansione strategica ha migliorato la connettività tra Italia ed Egitto e i risultati del primo anno di attività sono soddisfacenti.

Con l’introduzione di questa rotta, Nile Air conferma il suo impegno ad espandere la sua presenza in Europa, rivolgendosi sia a coloro che viaggiano per affari che per turismo. L’offerta full-service della compagnia, che include il trasporto bagagli gratuito e il servizio pasti a bordo per tutti i passeggeri, la distingue dai vettori low-cost, garantendo un viaggio confortevole.

Il lancio della rotta Milano Bergamo-Il Cairo fa parte della vision a lungo termine di Nile Air per collegare l’Egitto ai principali mercati globali. L’Italia rimane una delle principali destinazioni europee per il turismo egiziano e per le relazioni commerciali. Questo collegamento non solo facilita i viaggi degli egiziani residenti in Italia e dei turisti italiani, ma rafforza anche gli scambi commerciali e culturali tra i due Paesi.

Per celebrare il nuovo traguardo, Nile Air offre promozioni esclusive sulla rotta Milano-Il Cairo. I passeggeri che viaggiano in periodi speciali possono infatti beneficiare di franchigie bagagli extra. Il modello full-service della compagnia include Business Class con poltrone spaziose, check-in prioritario, pasti gourmet e accesso alle lounge Vip; opzioni di biglietti flessibili; servizi di bordo inclusi.

In più, il general sales agent per l’Italia, Global Gsa, garantisce assistenza a tutti i partner attivi sul nostro mercato.