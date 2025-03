Nile Air celebra un anno della tratta Bergamo-Il Cairo

Nile Air festeggia un anno di attività della tratta tra Bergamo e Il Cairo, confermando l’impegno a rafforzare la sua presenza in Italia e in Europa.

“Il lancio della rotta fa parte di una visione a lungo termine di Nile Air di collegare l’Egitto con i principali mercati globali. Stiamo intercettando una quota significativa della crescente domanda di viaggi tra Europa e Nord Africa”, fanno sapere dalla compagnia.

Nile air si distingue dalle low cost per i servizi offerti a bordo, che la rendono più simile ad una compagnia tradizionale. Per festeggiare questo traguardo ci saranno fino a giugno promozioni esclusive, come la franchigia per bagaglio extra.