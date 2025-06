A luglio la riapertura del Falkensteiner Family Resort Lido in Val Pusteria

Il 3 luglio riapre al pubblico il Falkensteiner Family Resort Lido in Val Pusteria. Il family resort del brand altoatesino si ripresenta in una veste rinnovata con nuove esperienze per gli ospiti i tutte le età.

Le principali novità riguardano tre nuove categorie di camere: l’ Exclusive Suite Falkytent , una suite vista lago con zona notte per i genitori, una camera con letti singoli per i bambini e un rifugio in stile tenda. La Exclusive SPA Suite , una suite con terrazza relax, vasca idromassaggio e illuminazione d’atmosfera, oltre a una camera tutta dedicata ai bimbi.