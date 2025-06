La Repubblica Dominicana si conferma regina dei Caraibi. “Stiamo vivendo il miglior momento della storia dell’industria nazionale del turismo - ha dichiarato alla tappa di Milano del Roadshow europeo David Collado (nella foto), ministro del Turismo della Repubblica Dominicana - perché nel 2024 abbiamo accolto ben 11 milioni 215mila visitatori internazionali, il 6% in più del record storico del 2023, superando di fatto il tetto di circa 10 milioni dei nostri stessi abitanti”.

Ad oggi il turismo rappresenta il 15-17% circa del Pil nazionale, per un valore di 10,7 miliardi di dollari, e garantisce una stabilità economica fondamentale cui proprio gli italiani stanno contribuendo in maniera crescente.

Solo nel periodo gennaio-aprile di quest’anno, i visitatori dal Belpaese sono aumentati del 10% raggiungendo le 50mila unità, traguardo propiziato dalla recente campagna promozionale “Saborea el paraíso”, ma anche dalla decisiva spinta del trade attraverso il successo della nuova piattaforma Do Travel Rewards: il programma d’incentivazione per gli agenti di viaggi che prevede cashback e benefit per le prenotazioni di viaggio, con un indice di soddisfazione generale del 90%. In appena 20 mesi d’attività, a livello complessivo sono stati registrati oltre 501mila ospiti generando 376 milioni di dollari di booking.