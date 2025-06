Palladium Hotel Group, investimento milionario in Messico

Con un investimento di 6 milioni di dollari e un massiccio piano di ristrutturazione Palladium Hotel Group ha deciso di rinnovare la sua struttura di punta nella penisola dello Yucatan, in Messico: il Grand Palladium White Sand Resort & Spa, che a partire dal 1° gennaio 2026 prenderà il nome di Grand Palladium Select White Sand.

Il resort disporrà così di un totale di 425 camere, con la junior suite come categoria base. L’obiettivo del gruppo è quello di incrementare l’offerta premium e i servizi personalizzati. Una direzione tracciata già a inizio anno con il lancio della Grand Palladium Select Collection, che comprende già il Grand Palladium Select Costa Mujeres sempre in Messico, a Cancún, il Grand Palladium Select Palace Ibiza alle Baleari in Spagna e il Grand Palladium Select Bávaro di Punta Cana in Repubblica Dominicana, la cui apertura è prevista per dicembre 2025.