Norse riduce il numero di aerei operativi quest’anno

Norse sta tagliando il numero di aeromobili nel tentativo di incrementare la redditività. La compagnia, che vola da Gatwick verso gli Stati Uniti, Città del Capo e, a partire da quest’anno Bangkok , opererà con otto aeromobili invece della sua flotta completa di 15.

Quattro aerei sono stati affittati alla compagnia indiana IndiGo, che ha intenzione di utilizzarli per lanciare rotte a lungo raggio, tra cui quella verso il Regno Unito. Tuttavia, questi accordi non inizieranno prima della seconda metà di quest’anno.

Altri tre Boeing 787 sono già stati restituiti alle società di leasing.

In un intervento riportato da TTGMedia, l’amministratore delegato Bjorn Tore Larsen ha affermato: “Ciò ha un impatto sulla nostra rete di programmazione: manterremo le otto rotte più performanti” ha affermato, senza fornire ulteriori dettagli.

Intanto, le rotte da Gatwick a Los Angeles e Miami non compaiono attualmente nei programmi invernali di Norse. “Il nostro piano di rotte per il Regno Unito per l’estate e l’inverno, come riportato sul nostro sito web, è studiato per soddisfare le esigenze dei viaggiatori – ha detto un portavoce della compagnia a TTGMedia -. Come tutte le compagnie aeree, valutiamo la nostra rete di rotte per garantire che soddisfi le esigenze dei nostri passeggeri e le richieste del mercato”.

Norse ha registrato nel 2024 una perdita ante imposte di 135 milioni di dollari l’anno scorso. Tuttavia, Tore Larsen ha precisato: “Abbiamo sicuramente cambiato rotta in molti modi”, aggiungendo che il vettore aveva realizzato il suo primo profitto nel mese invernale a dicembre. “Siamo destinati a un buon 2025, ci aspettiamo che sia redditizio”.

Tore Larsen ha affermato di aspettarsi un load factor medio di circa il 90% per “ogni mese di quest’anno”.

Inoltre, il manager ha evidenziato che le vendite e il load factor del 2025 sono stati “ben superiori a quelli dell’anno scorso”, con il numero di biglietti venduti in aumento del 38% e il prezzo medio del biglietto in aumento del 13%.

Norse spera di ottenere risparmi annuali di 40 milioni di dollari entro l’autunno, anche attraverso la chiusura di alcune basi dell’equipaggio.