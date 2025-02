Norse lancia una nuova rotta intercontinentale in versione low cost. La compagnia ha annunciato un collegamento tra Londra e Bangkok per l’inverno. Gli aerei della compagnia decollerano per la prima volta da Gatwick alla volta della capitale della Thailandia il prossimo 26 ottobre, arrivando fino a quattro frequenze la settimana.

Si tratta della prima rotta britannica di Norse verso l’Asia, come ricorda ttgmedia.com; Bangkok era invece già collegata con Oslo (sede della compagnia) già dal 2023. Norse aggiungerà inoltre anche un volo da Stoccolma, sempre il prossimo inverno.

Pochi mesi fa Norse aveva anche annunciato un nuovo volo sempre da Gatwick verso Cape Town in Sudafrica; con il lancio del volo su Bangkok il vettore aumenta ulteriormente la rete intercontinentale collegata con l’aeroporto londinese.