Thailandia, da maggio via alla Digital Arrival Card

L’obiettivo è semplificare le procedure di ingresso per i turisti sostituendo il tradizionale documento cartaceo, in modo da migliorare l’efficienza nella gestione degli arrivi. Per questo secondo RapideVisa, l’agenzia specializzata nell’ottenimento dei visti, a partire dal primo maggio per viaggiare in Thailandia sarà necessario compilare, prima della partenza, una Digital Arrival Card, la carta di arrivo elettronica che, appunto, sostituirà quella cartacea. In questo modo, oltre a velocizzare le procedure, il Paese potrà raccogliere le informazioni sui viaggiatori in modo informatizzato tramite un modulo gratuito online.

Restano tuttavia ancora poco chiari i termini di applicazione di questo sistema. Secondo quanto riportato da lechotouristique.com, infatti, a oggi non è ancora stato indicato, ad esempio, se questa registrazione online sarà obbligatoria o facoltativa e quanti giorni prima dell’arrivo andrà compilata.

Intanto sul fronte promozionale è di queste ore la notizia del lancio dell’Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025, un’iniziativa della durata di un anno per celebrare il patrimonio culturale del Paese, le diverse esperienze turistiche e gli eventi sportivi di livello mondiale. Il turismo sportivo è una delle tipologie di viaggio su cui la Thailandia punta per arrivare, entro la fine del 2025, a ospitare 39 milioni di visitatori internazionali, da cui ricavare tre trilioni di Baht, pari a 88,4 miliardi di dollari di entrate turistiche.