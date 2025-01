Thailandia, gli italiani tornano ai livelli pre-Covid

Un recupero significativo per il turismo italiano in Thailandia. Nel 2024 il Paese ha accolto 268mila visitatori italiani, raggiungendo il 98% degli arrivi registrati nel 2019, anno pre-Covid.

“Siamo estremamente soddisfatti di vedere che il numero di visitatori italiani sia quasi tornato ai livelli pre-pandemia – dice Sandro Botticelli, marketing manager dell'Ente nazionale per il Turismo Thailandese in Italia -. Questo risultato è il frutto di un impegno costante nel promuovere la Thailandia come una destinazione sicura, affascinante e ricca di esperienze uniche. Continueremo a lavorare per offrire ai nostri visitatori italiani un’accoglienza calorosa e indimenticabile.”

Inoltre, l'Ente nazionale per il Turismo Thailandese ha lanciato nuove iniziative per attrarre ancora più visitatori italiani nel 2025, tra cui campagne promozionali mirate, collaborazioni con tour operator italiani e l'introduzione di nuovi itinerari turistici che mettono in risalto le gemme nascoste della Thailandia. Queste iniziative mirano a offrire esperienze autentiche e indimenticabili, rafforzando ulteriormente i legami tra i due Paesi.