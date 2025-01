Obiettivo raggiunto e superato: la Thailandia ha chiuso il 2024 con un record di 35 milioni di arrivi turistici, oltrepassando le stime di inizio anno e generando qualcosa come 52,81 miliardi di dollari di entrate legate al travel.

Il Paese, però, vuole continuare a crescere e per il 2025, designato ‘Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year’, l’Autorità per il turismo della Thailandia - Tat - punta a ospitare dai 36 ai 39 milioni di visitatori internazionali, secondo quanto riportato da TravelMole. Intanto, però, a far cresce l’inbound nel 2024 sono stati, secondo il governatore della Tat Thapanee Kiatphaibool, la politica governativa particolarmente favorevole al comparto e la forte attrattività del ricco palinsesto di grandi eventi e festival organizzati durante tutto l’arco dell’anno.

Fondamentale, poi, il forte incremento della connettività aerea con un aumento dei voli dal Nord-Est asiatico, dalla maggior parte dei Paesi Asean, dall’Europa, dal Nord America e dal Medio Oriente. In Italia a novembre è stato inaugurato all’aeroporto di Roma Fiumicino il primo volo diretto di Ita Airways da Roma a Bangkok.