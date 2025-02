Norwegian Air pronta a prendere il posto di Ryanair in Danimarca

Norwegian Air si prepara a occupare i vuoti lasciati da Ryanair in Danimarca. La compagnia aerea ha annunciato di voler aprire una base a Billund, proprio lo scalo che il vettore irlandese ha detto di voler abbandonare a causa “delle tasse troppo alte”.

Ad alzare il velo sulle intenzioni di Norwegian, riporta Preferente, Sara Neergaard, director of communication della compagnia aerea. Neergaard ha spiegato che il vettore rivedrà i suoi piani di volo per l’estate così da poter incorporare Billund.

Una mossa in odore di rivalsa, quella di Norwegian. La low cost sembra infatti volersi rifare degli anni in cui Ryanair era solita lanciare offerte quando Norwegian, in difficoltà finanziaria, era costretta a cancellare voli.