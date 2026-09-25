Nunziata, Adr: “I voli diretti aprono l’Italia al mondo”

L’avvio del Roma Fiumicino-Santo Domingo conferma l’importanza della collaborazione tra Ita Airways e Aeroporti di Roma nello sviluppo della connettività internazionale. Il collegamento partirà il 30 novembre 2026 e raddoppierà dal 14 dicembre al 31 marzo 2027.

“In occasioni come questa è il sistema Paese a lavorare. Rafforzare i voli diretti significa sostenere l’apertura dell’Italia verso il mondo e creare nuove relazioni turistiche ed economiche”, ha dichiarato Vincenzo Nunziata, presidente di Aeroporti di Roma.

Per Nunziata, qualità dell’hub e crescita del vettore nazionale lavorano unite. “Aeroporti di Roma è una realtà riconosciuta a livello internazionale, ma senza un operatore forte risultati simili non sarebbero possibili. Questa collaborazione conta e deve continuare a rafforzarsi”.