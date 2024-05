Boeing ha bisogno di essere guidata da un bravo contabile. La provocazione è del ceo di Ryanair Michael O’Leary, secondo cui il costruttore per risollevarsi dovrebbe affidarsi a un uomo dei numeri e non agli ingegneri: “I migliori ceo – ha affermato in un’intervista rilasciata a Bloomberg – sono i contabili, le persone che fanno il lavoro noioso e ripetitivo di fornire i risultati ogni giorno”.

Per il manager gli ingegneri “tendono a impantanarsi nei dettagli e hanno poca comprensione delle questioni economiche”. “Progettano gli aerei molto bene - ha precisato -, ma è un compito che va fatto in tempo e attenendosi al budget e questo passaggio richiede un contabile”.

Le parole del numero uno di Ryanair arrivano dopo le accuse rivolte al costruttore americano di aver operato una politica di forte contenimento dei costi, a scapito della qualità e del controllo dei processi produttivi. Accuse che il ceo della low cost irlandese non condivide.

Il tema dei costi per O’Leary rimane cruciale. Del resto, lui stesso ha un passato da contabile tra le fila di Kpmg.