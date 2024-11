Italia, Ungheria e Svezia. Sono questi i tre Paesi dove Ryanair punta per aumentare la capacità a discapito di altre realtà dove si prospetta invece un aumento delle tasse aeroportuali. E sulla Penisola la crescita si concentrerà su quelle tre regioni dove le stesse tasse verranno ridotte o abolite, vale a dire Calabria, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

È quanto annunciato da Michael O’Leary nel corso della presentazione dei risultati semestrali della low cost, che hanno fatto registrare un calo del 18 per cento dell’utile netto per via della diminuzione delle tariffe medie, a fronte di un aumento dell’1 per cento del fatturato. Il ceo ha inoltre rimarcato, si legge su Il Sole 24 Ore, come in linea generale continui a permanere il limite alla capacità “dovuta alla mancanza di aerei che favorisce un aumento dei prezzi. Stiamo ancora aspettando molti aerei dalla Boeing e questo limita la nostra capacità di crescita”.

Sul fronte delle previsioni, invece, la compagnia limita la visione al prossimo trimestre, dove le prenotazioni si mantengono sostenute, mentre per il quarto trimestre non è possibile fare previsioni.