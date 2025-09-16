O’Leary, Ryanair: “Forse non riapriremo i voli su Israele”

Ryanair potrebbe non riaprire i voli su Israele, anche nel caso in cui la situazione dovesse in qualche modo stabilizzarsi. Lo ha detto il ceo del gruppo Michael O’Leary specificando come questo non sia determinato solo a causa del conflitto, ma anche per via delle frustrazioni per la chiusura del terminale preferito.

“C’è una reale possibilità che non ci preoccuperemo di tornare in Israele – ha spiegato -. A meno che gli israeliani non si diano una mossa e smettano di prenderci in giro, francamente abbiamo molte più opportunità di crescita altrove in Europa. Questo sarà un problema continuo per tutte le compagnie aeree e per tutti i cittadini europei nei prossimi anni. Il rischio è di un’interruzione continua, piuttosto che di sicurezza”.

Il vettore avrebbe dovuto riattivare i voli alla fine di ottobre, stando alla programmazione.