Giorni di congestione per l’aeroporto di Palma di Maiorca, che a dato il via a una serie di lavori.

I problemi, come riporta preferente.com, sono dovuti alla riduzione degli spazi per i controlli di sicurezza: su 38 varchi, infatti, 8 non sono attivi.

Secondo Aena, la società cui fanno capo gli scali spagnoli, il congestionamento si riduce ad alcuni episodi isolati.

Inizialmente, sottolinea il sito di informazione spagnolo, il piano prevedeva 44 linee per questa stagione turistica, ma alla fine si è deciso di aprirne 38, un numero considerato sufficiente. Tuttavia, di questi 38, otto sono ancora fuori servizio: tre riapriranno per tutto agosto e i restanti cinque non saranno disponibili fino alla fine della stagione.

Secondo il gestore dell’aeroporto, al di là di alcuni momenti di congestione registrati domenica, il tempo di attesa medio è di 10 minuti e che “oltre il 98% dei passeggeri riesce a passare in meno tempo”.