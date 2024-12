Paolo Lonati è da oggi il nuovo general manager per Italia, Grecia, Turchia e Israele di Etihad Airways. Nel suo nuovo ruolo, Lonati supervisionerà le operazioni commerciali di Etihad in questi strategici mercati dell’Europa meridionale e del Mediterraneo orientale, concentrandosi sul rafforzamento della presenza della compagnia aerea e sulla crescita in tutti i territori.

“Sono entusiasta di unirmi a Etihad Airways in questo momento significativo del percorso della compagnia - ha commentato Lonati -. Questi mercati diversificati e dinamici offrono un notevole potenziale di crescita. Non vedo l’ora di lavorare con il team per rafforzare la presenza di Etihad in tutti i territori e offrire un valore eccezionale ai nostri clienti e partner”.

Javier Alija, vice president global sales & distribution di Etihad Airways, ha aggiunto: “Paolo Lonati porta con sé una ricca esperienza nel settore dell’aviazione e una comprovata capacità di leadership commerciale che si allinea perfettamente con la nostra strategia di crescita. La sua profonda conoscenza di questi mercati chiave e la sua vasta rete nel settore saranno preziose mentre continuiamo a rafforzare la nostra posizione nell’Europa meridionale e nel Mediterraneo orientale”.

Laureato all’Università Bocconi, Lonati vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore dell’aviazione. Trasferitosi da Londra a Milano per questo ruolo, la sua esperienza include posizioni come manager of global and strategic accounts Emea e corporate sales manager presso American Airlines, gestendo portafogli aziendali e partnership strategiche. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di head of sales operations Europe presso Qatar Airways.