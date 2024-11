Due mete sul Mediterraneo, tanto Oriente e una novità negli Stati Uniti. Etihad alza il velo sul blocco di dieci nuove destinazioni, sulle quali erano arrivate le prime anticipazioni nelle scorse settimane, una tappa di espansione senza precedenti per la compagnia. E un segnale di come il vettore di Abu Dhabi si stia mettendo alle spalle gli anni difficili dopo i fallimenti delle operazioni Alitalia e Air Berlin.

“Abbiamo scelto con cura le città che incarnano le esperienze, le avventure e le opportunità che contano per loro – commenta il ceo Antonoaldo Neves -. Che si tratti di cercare paesaggi stimolanti, esperienze culturali vivaci, riunirsi con la famiglia e gli amici, perseguire la crescita aziendale o viaggi educativi, i nostri nuovi percorsi contribuiranno a trasformare i loro sogni di viaggio in realtà”.

Entrando nel dettaglio tra le new entry figurano Atlanta, Tunisi e Algeri per il Mediterraneo, mentre a Oriente ci sono le novità Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Krabi, Medan, Phnom Penh e Taipei. Tutte le rotte prenderanno il via nel 2025 e avranno frequenze variabili.

“Il 2025 segna un anno cruciale per Etihad – conclude Neves -, con più di 90 destinazioni in oltre 50 paesi, una flotta di oltre 110 aeromobili – tra cui i nostri nuovi A321LR – che accolgono oltre 20 milioni di ospiti a bordo. Soprattutto, ci aiuterà a portare oltre un milione di visitatori ad Abu Dhabi per godersi la nostra casa”.