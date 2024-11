Sono in arrivo altre 10 nuove destinazioni nel network di Etihad Airways. Un teaser per ora da parte del vettore di Abu Dhabi, che sceglie la via di non rivelare ancora i dettagli delle nuove rotte, rimandando il pubblico al prossimo 25 novembre.

“Con questo annuncio amplieremo significativamente il nostro network - dice il ceo Antonoaldo Neves -. Dopo aver già annunciato i nuovi collegamenti per Praga, Varsavia e Al Alamein per il 2025, facciamo ora il passo successivo. Con l'introduzione simultanea di dieci nuove destinazioni, proseguiamo con determinazione la nostra strategia di crescita. Il nostro obiettivo è offrire ai passeggeri destinazioni attraenti con orari e frequenze ottimali”.

Con l'integrazione delle dieci nuove destinazioni, il network si espanderà a 93 città. L'annuncio è accompagnato da una campagna sui social media su TikTok.