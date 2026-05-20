“Un po' di serenità, Ita non annullerà assolutamente dei voli durante l'estate, e non andrà ad incrementare il costo dei biglietti”, parola di Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways intervenuto al Festival delle Destinazioni svoltosi a Roma. Come già altre volte annunciato, grazie ad un’accordo di hedging messo in atto nel 2025, Ita si è infatti assicurata l’80% del carburate a prezzi calmierati.

“Per i prossimi 8 mesi non abbiamo difficoltà dal punto di vista prezzo”, ha precisato Pappalardo che poi ha aggiunto: “Lufthansa Group ha tagliato 20 mila voli nella summer. Ita, che fa parte del gruppo, ha invece fatto la scelta di incrementarli, per quanto possibile, verso le tratte che oggi si possono fare. Abbiamo aperto da poco un volo diretto Roma-Houston, il nono sugli States ma stiamo studiando una decima tratta, che spero di presentare entro l’anno. Grande attenzione quindi a questi mercati altospendenti che servono alla Compagnia e a tutto il sistema Paese”.

Le preoccupazioni del presidente di Ita si concentrano più sulla situazione geopolitica: “Il mercato mediorientale rimarrà fermo ancora per un po' di tempo”, ha dichiarato, e sugli spazi aerei ha aggiunto: “Oggi un Roma-Tokyo dura 1 ora e mezza di più, con tutto il consumo e il costo che comporta. La realtà infatti, è che non aumenta solo il carburante che mettiamo negli aerei, ma aumenta tutto il resto. Purtroppo, tutti questi altri aumenti porteranno ad una lievitazione dei prezzi, che comunque conterremo entro il 5%”, ha concluso.